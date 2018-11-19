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СМИ узнали об аресте главы Nissan и Renault

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dennis Van Tine
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Главу Nissan и Renault Карлоса Гона арестовали в Японии по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает газета «Иоммури».

Его подозревают в умышленном искажении информации о размере собственной зарплаты для уклонения от налогов, передает ТАСС.

Гон пришел в Nissan из Renault в 1999 году в качестве высшего исполнительного директора, а в 2000 году стал президентом компании. С июня 2001 года возглавил совет директоров и начал реорганизацию в Nissan. В 2005 году он стал и президентом Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors.

Сейчас 64-летний Гон возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в качестве председателя совета директоров.

В марте сообщалось, что Renault и Nissan Motor Corporation ведут переговоры о слиянии. Результатом объединения станет создание совершенно нового автопроизводителя.

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