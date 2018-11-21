Прямой эфир

В Renault назначен временный генеральный директор

0
Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет директоров концерна Renault назначил Тьерри Боллоре временным генеральным директором компании. При этом на пост председателя совета директоров был избран Филипп Лафайет. Решение было принято на срочном заседании совета.

Как пишет ТАСС со ссылкой на газету Echos, ранее Боллоре занимал пост заместителя гендиректора, а Филипп Лафайет был одним из ведущих менеджеров французского автопроизводителя.

19 ноября газета «Иоммури» сообщила, что главу Nissan и Renault Карлоса Гона арестовали в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства.

Сейчас 64-летний Гон возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в качестве председателя совета директоров. СМИ обвинили Гона в использовании средств компании для покупки элитного жилья за рубежом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Renault прекратит продажу моделей Logan и Sandero под своим брендом
Nissan объявила комплектации и цены нового X-Trail

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017