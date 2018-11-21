В Renault назначен временный генеральный директор

Совет директоров концерна Renault назначил Тьерри Боллоре временным генеральным директором компании. При этом на пост председателя совета директоров был избран Филипп Лафайет. Решение было принято на срочном заседании совета.

Как пишет ТАСС со ссылкой на газету Echos, ранее Боллоре занимал пост заместителя гендиректора, а Филипп Лафайет был одним из ведущих менеджеров французского автопроизводителя.

19 ноября газета «Иоммури» сообщила, что главу Nissan и Renault Карлоса Гона арестовали в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства.

Сейчас 64-летний Гон возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в качестве председателя совета директоров. СМИ обвинили Гона в использовании средств компании для покупки элитного жилья за рубежом.