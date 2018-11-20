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Nissan объявила комплектации и цены нового X-Trail

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Фото: russia.nissannews.com
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Компания Nissan объявила цены и комплектации нового X-Trail. Дизайн модели несколько изменили, а комплектацию переработали с учетом климата в России и предпочтений клиентов.

В обновленной версии есть подогрев руля и задних сидений, улучшены шумоизоляция, подвеска и рулевое управление автомобиля. Открыть багажник можно движением ноги под задним бампером благодаря кик-сенсору.

Кроме того, новый X-Trail оснащен интеллектуальной системой остановки перед препятствием (FEB), системой обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA) и интеллектуальными адаптивными фарами головного света (AFS), которые регулируют направление светового пучка при быстрых поворотах и маневрировании во дворах.

Доступны три варианта силовых установок: дизельный двигатель dCi объемом 1,6 л и мощностью 130 л.с., и два бензиновых объемом 2.0 и 2.5 л по 144 и 171 л.с. соответственно. Дизельный двигатель работает с МКПП, бензиновые — с 6-ступенчатой МКПП, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT.

Автомобиль оснащен системой Яндекс.Авто и доступен в 10 комплектациях.

Стартовая цена в комплектации XE — от 1 574 000 рублей. В комплектации SE+ стоимость составит от 1 836 500 рублей. Комплектация LE Top с двигателем 2,5 л обойдется 2 234 000 рублей. Продажи начнутся в декабре 2018 года.

Производство нового внедорожника было запущено на заводе в Санкт-Петербурге в конце октября. Тогда вице-президент и гендиректор завода Nissan Игорь Бойцов отмечал обновленное оборудование завода для сбора технически более совершенной модели.

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