Эксперты узнали предпочтения россиян при выборе автомобиля

Компания «Автоспеццентр» провела опрос, который показал, на что ориентируются люди, меняя старый автомобиль на новый. С результатами исследования «Известия» ознакомились 19 ноября.

Выяснилось, что среди 250 клиентов 24%, покупая новую машину, остаются верны уже известному бренду, при этом 60% потенциальных покупателей отдают предпочтение иностранным производителям, выбирая качественные автомобили среднего ценового сегмента.

Также в ходе исследования были выявлены конкретные марки, которые выбирают автовладельцы. Первое место в ходе опроса заняли автомобили BMW. На второй позиции расположился еще один автомобиль немецкого производства — Audi, а третье место поделили Hyundai и Mazda. Эксперты выяснили еще одну интересную деталь: жители регионов России предпочитают машины отечественного производства, так как уровень их дохода отличается от столичного.

Специалисты также пришли к выводу, что покупатели чаще выбирают массовый сегмент и бюджетные авто. Так, с января по октябрь 2018 года в России было продано 82 970 KIA Rio. Второе место среди россиян уверенно занимает Hyundai Solaris — 55 716 купленных автомобилей за 10 месяцев 2018 года. За этот же период жители России приобрели 55 539 автомобилей Hyundai Creta. Замыкают пятерку рейтинга самых покупаемых автомобилей — Volkswagen Polo и Škoda Rapid.

Что касается московских автолюбителей, то среди зарегистрированных авто на дорогах столицы чаще встречаются более доступные марки: Nissan, Hyundai и KIA.

Эксперты узнали, как европейские автомобилисты относятся к покупке машины. По мнению специалистов, жители Европы приобретают авто, следуя своим желаниям, и не так щепетильно относятся к бюджету покупки, как россияне. За 10 месяцев 2018 года самыми востребованными и покупаемыми автомобилями в Европе стали Volkswagen, Renault и Ford, который немного потерял в продажах.

30 октября американская неправительственная организация Consumer Reports опубликовала ежегодный список самых надежных автомобилей. По мнению авторов исследования, среди азиатских производителей лидерами по надежности являются японские автомобили Lexus, Toyota и Mazda. Среди американских производителей лучшими оказались машины Ford Taurus, Buick Enclave и Lincoln Continental. В Европе рейтинг возглавили Audi Q5, BMW X3 и Mini Cooper.