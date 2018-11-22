В Японии рассмотрят вопрос о повышение пенсионного возраста до 70 лет

Правительство Японии планирует поднять планку пенсионного возраста в стране с 65 до 70 лет для продолжения экономического роста в условиях быстрого старения населения. Об этом говорится в проекте, подготовленном правительственной комиссией, сообщает The Japan Times со ссылкой на агентство Kyodo.

Эта инициатива будет рассмотрена 26 ноября на заседании Совета по экономической и финансовой политике, сообщает телеканал «360». Кабмин хочет подготовить конкретный план к будущему лету. Для этого необходимо согласовать ряд пунктов с бизнес-сообществом Японии.

Законопроект, который будет поощрять различные условия трудовой деятельности, например укороченные рабочие дни, удаленную работу из дома, а также предоставление субсидий компаниям за наем пожилых сотрудников, предполагается подготовить в 2020 году.

По закону, на пенсию можно выйти в любое время между 60 и 70 годами. Однако в этом случае, если гражданин выходит на пенсию до 65 лет, сумма выплат становится меньше на 0,5% за каждый месяц дополнительного отдыха. Тем же, кто решит работать после 65 и до 70 лет, каждый месяц будет добавляться премия в размере 0,7%.

Ранее в ноябре ученые в Гарвардском университете определили самые действенные способы продления жизни на 5–10 лет. Исследования выявили несколько ключевых привычек человека, которые могут увеличить продолжительность жизни на десятилетие. Среди них здоровый сон, сбалансированное правильное питание и даже употребление алкоголя в умеренных количествах.