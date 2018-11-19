Мир не будет прежним: зачем Японии декларация 1956 года

Предложение президента России Владимира Путина заключить мирный договор с Японией без предварительных условий, сделанное на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке, побудило Токио выдвинуть встречную инициативу. На встрече в Сингапуре премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил активизировать переговоры по территориальному вопросу на основе Совместной декларации 1956 года. Очевидно, что появление этой идеи было продиктовано стремлением Токио подтвердить действенность территориальной статьи подписанного почти 62 года назад документа. Политолог Виктор Кузьминков специально для «Известий» разбирался, насколько это возможно.

Никому не нужно

По сути, мирный договор сегодня не нужен ни России, ни Японии. Согласно международному праву, он заключается для прекращения состояния войны между государствами. Состояние войны между СССР и Японией было прекращено в декабре 1956 года вступлением в силу Совместной декларации. В этом же документе стороны выразили согласие продолжать переговоры о заключении мирного договора, однако тогда никто не предполагал, что его подписание затянется на десятки лет.

Мирный договор нужен Японии только для того, чтобы под этим предлогом добиться территориальных уступок со стороны России. В Совместной декларации было зафиксировано согласие Советского Союза передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Вместе с тем, важно отметить тот факт, что это отвечало изначальной позиции правительства Японии по восстановлению отношений с СССР. В ходе переговоров в Москве токийская делегация согласилась: таким образом территориальный вопрос в отношениях между странами окончательно закрывается.

japan 1956 dekloraciya Вид на город Курильск на острове Итуруп Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Однако уже через полгода после подписания документа новый премьер-министр Нобусукэ Киси (кстати, дед Синдзо Абэ) заявил, что Япония будет добиваться «возвращения» четырех островов, включая Итуруп и Кунашир. Фактически нарушив договоренности Совместной декларации, кабинет Киси взял курс на укрепление военно-политического сотрудничества с США, итогом которого стало подписание нового американо-японского договора безопасности. Согласно нему Япония, оставаясь более слабым партнером, брала обязательство участвовать в военной стратегии США на Дальнем Востоке. Очевидно, что острие нового альянса было направлено против соседних с Японией государств — прежде всего, СССР.

Заключение договора безопасности и отказ Японии от заключения мирного соглашения с СССР на условиях Совместной декларации 1956 года сделали невозможным осуществление обещания о передаче островов. Складывавшаяся обстановка и интересы национальной безопасности вынудили советское правительство внести определенные коррективы в отношении обязательств по Совместной декларации — они были изложены в трех памятных записках, направленных в Токио в январе–апреле 1960-го. Суть их сводилась к тому, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между Москвой и Токио острова Хабомаи и Шикотан будут переданы согласно условиям Совместной декларации.

Миф о взаимозависимости

Ситуация с тех пор кардинально не поменялась — в Японии по-прежнему располагаются около ста американских военных баз и объектов. Несмотря на заверения в миролюбии и дружеском отношении, Токио поддерживает антироссийские инициативы США и их европейских союзников: присоединяется к санкциям, подписывает документы «большой семерки» с обвинениями в адрес Москвы, соглашается предоставить территорию для размещения элементов американской глобальной системы ПРО, закупает новейшие истребители-бомбардировщики и участвует в учениях НАТО в Балтийском море в непосредственной близости от берегов России.

В этой связи обещания Абэ не размещать американские военные объекты на островах в случае их гипотетической передачи Токио представляются неубедительными. Согласно упомянутому выше договору безопасности, военные гарантии со стороны США с соответствующими обязательствами Японии распространяются на всю ее территорию.

japan 1956 dekloraciya 2 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Учитывая коренное изменение обстоятельств с момента подписания Совместной декларации, а также двойственность и непостоянство позиции Токио, российская сторона неоднозначно трактует и сам термин «передача» — он, по ее мнению, необязательно означает передачу суверенитета. Более того, российские официальные лица уже не раз заявляли о нетождественности мирного договора и территориального вопроса.

В свою очередь, предложение Абэ взять за основу Совместную декларацию также не означает изменение официальной позиции Токио в отношении заключения мирного договора, согласно которой он может быть заключен только после решения вопроса о принадлежности четырех островов.

Выстраивание всеобъемлющих отношений с Японией является одним из приоритетов внешней политики России. Однако заключение мирного договора, обремененного территориальными претензиями Японии, к числу таких приоритетов не относится. Следует подчеркнуть: отсутствие классических мирных договоров с КНР и Республикой Корея никак не тормозит развитие отношений Токио с этими важнейшими для него партнерами. Этот факт подтверждает необходимость освободиться от мифа о взаимозависимости наличия мирного договора с масштабами экономического сотрудничества. Такой связи нет и на близкую и среднесрочную перспективу не предвидится.