Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Прямой эфир
/

Острова преткновения: отдаст ли Россия Японии Южные Курилы

Каковы шансы найти приемлемое решение в долгом территориальном споре
Фото: РИА Новости/Роман Денисов
Главный слайд
Начало статьи
Острова преткновения: отдаст ли Россия Японии Южные Курилы
2018-09-16 14:09:54">
2018-09-16 14:09:54
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спор между Россией и Японией по поводу принадлежности Южных Курил ведется уже несколько десятилетий. Из-за нерешенности этого вопроса между двумя странами до сих пор не подписан мирный договор. Почему переговоры ведутся так сложно и есть ли шанс найти приемлемое решение, которое устраивало бы обе стороны, — выяснял портал iz.ru.

Абэ назвал условие для заключения мирного договора с Россией

Политический маневр

«Семьдесят лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: «Давайте поменяем подходы». Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий».

Эта реплика Владимира Путина на Владивостокском экономическом форуме вызвала в СМИ ажиотаж. Ответ Японии, впрочем, был предсказуем: заключать мир без решения территориального вопроса в Токио не готовы в силу массы обстоятельств. Любой политик, который зафиксирует в международном договоре хотя бы намек на отказ от претензий на так называемые северные территории, рискует проиграть выборы и закончить политическую карьеру.

Курилы_1
Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» IV Восточного экономического форума (ВЭФ-2018). Слева направо — телеведущий, заместитель директора ГТК «Телеканал «Россия», президент Института Беринга–Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилев, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, справа налево — премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Десятилетиями японские журналисты, политики и ученые объясняли нации, что вопрос возвращения Южных Курил для Страны Восходящего Солнца является принципиальным, и в конце концов объяснили. Теперь при любом политическом маневре на российском фронте японские элиты должны учитывать пресловутую территориальную проблему.

Песков заявил об отсутствии реакции Абэ на предложение о мирном договоре

Почему Япония хочет получить четыре южных острова Курильской гряды — понятно. Но почему Россия не хочет их отдавать?

От купцов до военных баз

О существовании Курильских островов большой мир не подозревал примерно до середины XVII века. Народ айнов, живший на них, когда-то населял все Японские острова, но под напором захватчиков, прибывших с материка, — предков будущих японцев — постепенно был уничтожен или вытеснен на север — на Хоккайдо, Курилы и Сахалин.

В 1635–1637 годах японская экспедиция обследовала самые южные острова Курильской гряды, в 1643 году голландский исследователь Мартин де Фриз обследовал Итуруп и Уруп и объявил последний собственностью Голландской Ост-Индской компании. Пятью годами позже северные острова были открыты русскими купцами. В XVIII веке русское правительство взялось за исследование Курил уже всерьез.

Курилы_1
Старинная картина неизвестного японского художника, изображающая айнов на рыбалке

Старинная картина неизвестного японского художника, изображающая айнов на рыбалке

Фото: РИА Новости/А. Варфоломеев

Русские экспедиции дошли до самого юга, нанесли на карту Шикотан и Хабомаи, а вскоре Екатерина II издала указ о том, что все Курилы до самой Японии являются российской территорией. Европейские державы приняли это к сведению. Мнение японцев на тот момент никого, кроме них самих, не волновало.

Путин обозначил сроки заключения мирного договора с Японией

Три острова — так называемая Южная группа: Уруп, Итуруп и Кунашир, — а также Малая Курильская гряда — Шикотан и многочисленные необитаемые островки рядом с ним, которые японцы именуют Хабомаи, — оказались в серой зоне. Русские не строили там укреплений и не размещали гарнизонов, а японцы были заняты главным образом колонизацией Хоккайдо. Лишь 7 февраля 1855 года между Россией и Японией был подписан первый договор о границе — Симодский трактат.

Согласно его условиям рубеж между японскими и российскими владениями проходил по проливу Фриза — по иронии судьбы названному по имени того самого голландского мореплавателя, который пытался объявить острова нидерландскими. Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отошли Японии, Уруп и острова дальше на север — России. В 1875 году японцам передали уже всю гряду до самой Камчатки в обмен на южную часть Сахалина; 30 лет спустя Япония вернула ее себе по результатам Русско-японской войны, которую Россия проиграла.

Песков заявил о продолжении работы над мирным договором с Японией

Во время Второй мировой войны Япония входила в число государств Оси, но военные действия между Советским Союзом и Японской империей на протяжении большей части конфликта не велись, так как стороны в 1941 году подписали пакт о ненападении. Однако 6 апреля 1945 года СССР, выполняя союзнические обязательства, предупредил Японию о денонсации пакта, а в августе объявил ей войну. Советские войска заняли все Курильские острова, на территории которых была создана Южно-Сахалинская область.

Но в итоге до мирного договора между Японией и СССР дело не дошло. Началась холодная война, отношения между бывшими союзниками накалились. Япония, оккупированная американскими войсками, в новом конфликте автоматически оказалась на стороне западного блока. По условиям Сан-Францисского мирного договора 1951 года, который Союз подписывать отказался по целому ряду причин, Япония подтвердила возврат СССР всех Курил — кроме Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабомаи.

Пять лет спустя, казалось, появилась перспектива прочного мира: СССР и Япония приняли Московскую декларацию, по которой прекращалось состояние войны. Советское руководство тогда выразило готовность отдать Японии Шикотан и Хабомаи при условии, что она снимет претензии на Итуруп и Кунашир.

Курилы_1
База Военно-воздушных силы США  Йокота, Токио, Япония

База военно-воздушных сил США Йокота. Токио, Япония

Фото: Global Look Press/U.S. Air Force

Но в итоге всё сорвалось. Штаты пригрозили Японии, что в случае подписания договора с Советским Союзом они не вернут ей архипелаг Рюкю. В 1960 году Токио и Вашингтон заключили соглашение о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, в котором содержалось положение о том, что США имеют право размещать в Японии войска любой численности и создавать военные базы, — и после этого Москва категорически отказалась от идеи мирного договора.

Миссия мимо: японцам откажут в посещении острова Итуруп
Москва ждет от Токио конкретных предложений по совместному хозяйствованию на Южных Курилах

Если раньше у СССР сохранялась иллюзия того, что путем уступки Японии можно нормализовать с ней отношения, переведя ее в разряд хотя бы относительно нейтральных стран, то теперь передача островов означала, что на них вскоре появятся американские военные базы. В результате мирный договор так и не был заключен — и не заключен до сих пор.

Лихие 1990-е

Советские лидеры вплоть до Горбачева не признавали наличие территориальной проблемы в принципе. В 1993 году, уже при Ельцине, была подписана Токийская декларация, в которой Москва и Токио обозначили намерение решить вопрос о принадлежности Южных Курил. В России это было воспринято с немалым беспокойством, в Японии, наоборот, с энтузиазмом.

Северный сосед переживал трудные времена, и в японской прессе того времени можно встретить самые безумные проекты — вплоть до покупки островов за крупную сумму, благо тогдашнее российское руководство было готово идти на бесконечные уступки западным партнерам. Но в итоге и российские страхи, и японские надежды оказались беспочвенными: уже через несколько лет внешнеполитический курс России был скорректирован в пользу большего реализма, и речи о передаче Курил больше не шло.

Курилы_1
Вид острова Шикотан

Вид острова Шикотан. Поселок Малокурильск, 2004 год

Фото: РИА Новости/Александр Лыскин
Запретная связь
Почему у японцев на Курилах конфисковали телефоны и чего они на самом деле хотели

В 2004 году вопрос неожиданно всплыл снова. Глава МИДа Сергей Лавров объявил, что Москва как государство — продолжатель СССР готова возобновить переговоры на базе Московской декларации — то есть подписать мирный договор и затем в качестве жеста доброй воли отдать Японии Шикотан и Хабомаи. Японцы на компромисс не пошли, и уже в 2014-м Россия полностью вернулась к советской риторике, заявив, что никакого территориального спора у нее с Японией нет.

Позиция Москвы совершенно прозрачна, понятна и объяснима. Это позиция сильного: не Россия требует чего-то от Японии — совсем наоборот, японцы выдвигают претензии, которые не могут подкрепить ни военным, ни политическим образом. Соответственно со стороны России речь может идти лишь о жесте доброй воли — и не более. Экономические отношения с Японией развиваются своим чередом, острова на них никак не влияют, а передача островов никак их не ускорит и не замедлит.

При этом передача островов может повлечь за собой ряд последствий, и их величина зависит от того, какие именно острова будут переданы.

Море закрытое, море открытое

Япония выразила России протест из-за сообщений об истребителях на Курилах

«Это успех, к которому Россия шла долгие годы… По объему запасов эти территории — настоящая пещера Али-Бабы, доступ к которой открывает огромные возможности и перспективы для российской экономики… Включение анклава в российский шельф устанавливает исключительные права России на ресурсы недр и морского дна анклава, включая промысел сидячих видов, то есть краба, моллюсков и так далее, а также распространяет российскую юрисдикцию на территорию анклава в части требований к промыслу, безопасности, охране окружающей среды».

Так министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в 2013 году прокомментировал новость о том, что подкомиссия ООН приняла решение о признании Охотского моря внутренним морем России.

До того момента в самом центре Охотского моря существовал вытянутый с севера на юг анклав площадью 52 тыс. кв. км, за свою характерную форму получивший название «Арахисовая дыра» (Peanut Hole). Дело в том, что 200-мильная особая экономическая зона России не дотягивалась до самого центра моря — таким образом, воды там считались международными и в них могли вести промысел морских животных и добычу полезных ископаемых суда любых государств. После того как подкомиссия ООН одобрила российскую заявку, море стало полностью российским.

Курилы_1
Лов крабов в Охотское море

Ловля крабов в Охотском море

Фото: РИА Новости/Фред Гринберг

У этой истории было много героев: ученые, которые доказали, что морское дно в районе «Арахисовой дыры» — континентальный шельф, дипломаты, сумевшие защитить российские притязания, и другие. Япония преподнесла во время голосования в ООН сюрприз: Токио одним из первых поддержал российскую заявку. Это породило массу слухов о том, что Россия готова в обмен пойти на уступки по Курилам, но они так и остались слухами.

Что же произойдет со статусом Охотского моря, если Россия отдаст Японии два острова — Шикотан и Хабомаи? Ровным счетом ничего. Ни один из них не омывается его водами, следовательно, никаких изменений не предвидится. Но если Москва отдаст Токио также Кунашир и Итуруп, то ситуация будет уже не столь однозначной.

Курилы_1
Виды острова Кунашир

Виды острова Кунашир

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Дистанция между Кунаширом и Сахалином — менее 400 морских миль, то есть особая экономическая зона России полностью перекрывает юг Охотского моря. Но от Сахалина до Урупа уже 500 морских миль: между двумя частями экономической зоны образуется коридор, ведущий к «Арахисовой дыре». Какие последствия это повлечет за собой, предсказать трудно.

Японский аналитик заметил поразительные изменения на Курилах

На границе сейнер ходит хмуро

Похожая ситуация складывается и в военной сфере. Кунашир отделяется от японского Хоккайдо проливами Измены и Кунаширским; между Кунаширом и Итурупом лежит пролив Екатерины, между Итурупом и Урупом — пролив Фриза. Сейчас проливы Екатерины и Фриза находятся под полным российским контролем, Измены и Кунаширский — под наблюдением. Ни одна неприятельская подводная лодка или корабль не смогут пройти в акваторию Охотского моря через острова Курильской гряды незамеченными, при этом российские подводные лодки и корабли могут спокойно выходить через глубоководные проливы Екатерины и Фриза.

В случае передачи Японии двух островов российским кораблям сложнее будет пользоваться проливом Екатерины; в случае передачи четырех — Россия полностью потеряет контроль над проливами Измены, Кунаширским и Екатерины и сможет лишь вести наблюдение за проливом Фриза. Таким образом, в системе охраны Охотского моря образуется дыра, которую невозможно будет заделать.

Курилы_1
Завод "Рыбокомбинат Островной" на острове Шикотан

Завод «Рыбокомбинат Островной» на острове Шикотан

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
От слов к делу: российская дипломатия добилась важной победы
Россия убедила Японию создать группу экспертов для обсуждения проблемы ПРО США в АТР

Экономика Курильских островов завязана в первую очередь на добычу и переработку рыбы. На Хабомаи экономики нет в связи с отсутствием населения, на Шикотане, где проживает около 3 тыс. человек, — рыбоконсервный завод. Разумеется, в случае передачи этих островов Японии придется решать и судьбу живущих на них людей, и предприятий, и решение это не будет легким.

Но если Россия отдаст Итуруп и Кунашир, последствия будут куда больше. Сейчас на этих островах живет около 15 тыс. человек, идет активное строительство инфраструктуры, в 2014 году на Итурупе заработал международный аэропорт. Но самое главное — Итуруп богат полезными ископаемыми. Там, в частности, находится единственное экономически выгодное месторождение рения — одного из самых редких металлов. До распада СССР российская промышленность получала его из казахского Джезказгана, и месторождение на вулкане Кудрявый — шанс полностью покончить с зависимостью от импорта рения.

Курилы_1
Тихоокеанского флота участвуют в военных учениях Восточного военного округа

Корабли Тихоокеанского флота участвуют в военных учениях Восточного военного округа

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Япония выразила Москве протест из-за памятных мероприятий на Курилах

Таким образом, если Россия отдаст Японии Хабомаи и Шикотан — она лишится части территории и понесет сравнительно небольшие экономические потери; если вдобавок отдаст Итуруп и Кунашир — пострадает куда больше как в экономическом, так и в стратегическом плане. Но в любом случае отдавать можно только тогда, когда другой стороне есть что предложить взамен. Токио пока предлагать нечего.

Россия хочет мира — но с сильной, миролюбивой и дружественной Японией, проводящей независимую внешнюю политику. В нынешних условиях, когда эксперты и политики всё громче говорят о новой холодной войне, в дело вновь вступает безжалостная логика противостояния: отдав Японии, поддерживающей антироссийские санкции и сохраняющей на своей территории американские базы, Хабомаи и Шикотан, не говоря уже о Кунашире и Итурупе, Россия рискует просто потерять острова, не получив ничего взамен. Вряд ли Москва готова на это пойти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый японский министр по Курилам не смог правильно назвать эти острова
Токио выразил сожаление Москве в связи с учениями в южной части Курил

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017