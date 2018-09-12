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Путин обозначил сроки заключения мирного договора с Японией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года. Такое заявление российский лидер сделал в ходе Восточного экономического форума в среду, 12 сентября.

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«Давайте заключим мирный договор — не сейчас, а до конца года, без всяких предварительных условий», — сказал Путин на пленарном заседании.

Ранее, 10 сентября, лидеры России и Японии провели переговоры, обсудив двусторонние отношения и актуальные вопросы международной повестки дня. По итогам встречи Владимир Путин рассказал, что была затронута проблема мирного договора. По его словам, страны «готовы искать развязки, которые устроили бы и Россию, и Японию и которые будут приняты народами обеих стран».

Кроме того, стало известно, что в июне 2019 года президент РФ совершит официальный визит в Японию, где проведет двусторонние переговоры на полях саммита G20 в Осаке.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Четвертый ВЭФ проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

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