Прямой эфир

Стала известна дата официального визита Путина в Японию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Японию в июне 2019 года, об этом в понедельник, 10 сентября, по итогам переговоров с президентом России сообщил журналистам японский премьер-министр Синдзо Абэ.

«Мы встретимся в июне будущего года на мероприятиях в рамках G20 в Осаке, где проведем двусторонние переговоры, а потом в Токио проведем церемонию закрытия перекрестных годов», — цитирует политика ТАСС.

По словам Абэ, договоренность о предстоящем визите достигнута в понедельник.

Политики приложат все усилия для заключения мирного договора между странами, подчеркнул премьер Японии, добавляет «Газета.ру».

Президент России Владимир Путин отметил на встрече с Абэ развитие отношений Москвы и Токио в военной сфере.

Ранее в понедельник премьер Японии заявил, что с октября текущего года страна намерена облегчить процесс выдачи виз для групп российских туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Абэ рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным на ВЭФе
Главы МИД России и Японии обсудят встречу Путина и Абэ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017