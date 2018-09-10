Стала известна дата официального визита Путина в Японию

Президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Японию в июне 2019 года, об этом в понедельник, 10 сентября, по итогам переговоров с президентом России сообщил журналистам японский премьер-министр Синдзо Абэ.

«Мы встретимся в июне будущего года на мероприятиях в рамках G20 в Осаке, где проведем двусторонние переговоры, а потом в Токио проведем церемонию закрытия перекрестных годов», — цитирует политика ТАСС.

По словам Абэ, договоренность о предстоящем визите достигнута в понедельник.

Политики приложат все усилия для заключения мирного договора между странами, подчеркнул премьер Японии, добавляет «Газета.ру».

Президент России Владимир Путин отметил на встрече с Абэ развитие отношений Москвы и Токио в военной сфере.

Ранее в понедельник премьер Японии заявил, что с октября текущего года страна намерена облегчить процесс выдачи виз для групп российских туристов.