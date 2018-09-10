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Путин отметил взаимодействие между военными России и Японии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил развитие отношений Москвы и Токио в военной сфере.

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«Отношения между нашими странами развиваются поступательно, и впервые это имеет отношение и к взаимодействию наших военных ведомств», — цитирует ТАСС главу государства.

Также Путин подчеркнул взаимодействие между странами в экономической и гуманитарной сферах.

Российско-японские отношения развиваются поступательно, при этом отягощающим фактором двусторонних отношений является продолжающееся со стороны Токио выдвижение необоснованных территориальных претензий на южные Курильские острова (остров Итуруп, остров Кунашир и Малая Курильская гряда).

Из-за этого между двумя странами до сих пор не заключен мирный договор.

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