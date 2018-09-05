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В Кремле анонсировали визит Путина в Японию в 2019 году

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Фото: Global Look Press/Angelika von Stocki/face to face
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Российский лидер Владимир Путин может посетить Японию в 2019 году, в том числе для участия в саммите «Группы двадцати» в Осаке, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Очевидно, японцы подтвердят приглашение нашему президенту нанести визит в 2019 году в Японию, в том числе в связи с проведением церемонии закрытия перекрестных годов (России и Японии)», — сказал представитель Кремля, комментируя тему предстоящей встречи Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ушаков напомнил, что в 2019 году в японском городе Осака состоится саммит «Группы двадцати», передает ТАСС. По словам помощника президента, Москва рассматривает возможность визита Путина в Японию в связи с проведением встречи.

Саммит G20 пройдет в Японии с 28 по 29 июня 2019 года.

Ранее 5 сентября стало известно, что Путин встретится на полях ВЭФа с представителями руководства Монголии, Южной Кореи, КНР и Японии. Форум состоится 11–13 сентября во Владивостоке.

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