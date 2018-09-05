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Путин встретится с лидерами КНР, Японии, Монголии и премьером Южной Кореи на ВЭФ

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин встретится на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке с представителями руководства Монголии, Южной Кореи, КНР и Японии. Об этом 5 сентября сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, на ВЭФ «ожидаемо проводятся» встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, но Путин также примет участие и в двусторонних встречах с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой и премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном на полях саммита, пишет ТАСС.

Президенты РФ и Монголии проведут переговоры во Владивостоке
Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга встретятся на полях Восточного экономического форума

Так, во вторник, 11 сентября, Путин проведет беседу в узком составе с Си Цзиньпином. На встрече будут присутствовать около 10 человек с каждой стороны, а затем состоятся российско-китайские переговоры в расширенном составе. «Тут уже по пол правительства с обеих сторон, все ключевые люди, которые занимаются двусторонним сотрудничеством», — пояснил помощник президента.

Кроме того, Ушаков отметил, что на полях ВЭФ проведет беседу тет-а-тет с премьером Японии Синдзо Абэ, в ходе которой стороны обсудят мирный договор, совместную хозяйственную деятельность на Курилах и ситуацию на Корейском полуострове. Помимо этого на встрече будет подписан пакет документов. «Вначале состоится узкий состав, который предусматривает формат тет-а-тет. Затем — переговоры в составе делегаций, (лидеры — ред.) также будут на рабочем обеде», — отметил помощник главы государства.

12 сентября на встрече со своим монгольским коллегой Путин планирует обсудить развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере железнодорожного транспорта, энергетики, сельского хозяйства, а также экологии и культурно-гуманитарной сфере, уточнил Ушаков. В тот же день президент обсудит премьер-министром Южной Кореи ситуацию на Корейском полуострове и реализацию договоренностей, достигнутых во время визита президента республики Мун Чжэ Ина в Россию 21-23 июня.

В конце дня представители высшего руководства пяти стран посетят турнир по дзюдо. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

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