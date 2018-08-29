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Японию на ВЭФ-2018 представят около 400 делегатов

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Численность делегации Японии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке составит около 400 человек. Возглавит делегацию премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Подготовка участия японской делегации в мероприятиях ВЭФ-2018 и взаимодействие двух стран обсуждались на встрече советника президента России Антона Кобякова с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки.

«Товарооборот между нашими странами в 2017 году вырос на 25%, растут инвестиции, потому что форум придает дополнительный импульс развитию отношений между нашими странами. В округе развивается опыт российско-японского взаимодействия в части промышленного производства и многое другое», — заявил господин посол.

«Разнообразные форматы, которые представляет форум во Владивостоке, способствуют расширению деловой активности между нашими странами и дальнейшему укреплению российско-японских отношений», — подчеркнул Антон Кобяков.

Также стало известно, что представители Японии примут активное участие не только в деловой, но и в спортивной программе форума, в том числе в дальневосточной регате учебных парусников и ежегодном международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11–13 сентября. Его основная цель заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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