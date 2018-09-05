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МИД назвал мешающую заключить мирный договор с Японией причину

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Москва с недоумением восприняла заявление Токио в связи с проведением торжественных мероприятий на южных Курильских островах по случаю 73-й годовщины окончания Второй мировой войны.

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Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду, 5 сентября, на его сайте.

Протест по дипломатическим каналам Япония выразила в связи с мероприятиями в честь годовщины окончания Второй мировой войны на Южных Курилах, заявил на этой неделе генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

МИД напомнил японской стороне, что Токио регулярно впадает в «историческое беспамятство», забывает роль милитаристской Японии в развязывании военных действий в Азии и игнорирует итоги Второй мировой войны и миропорядок, основанный на уставе ООН.

«Упорное нежелание японской стороны извлечь надлежащие уроки из прошлого рассматриваем как серьезное препятствие на пути решения проблемы мирного договора», — сказано на сайте МИДа.

В ведомстве отметили, что протест Токио выразил посредством телефонного звонка сотрудника посольства Японии в Москве младшему дипломату территориального департамента МИДа, и посоветовали Японии переосмыслить собственную историю.

Мирный договор между Россией и Японией по окончании Второй мировой войны до сих пор не подписан. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и называет их возврат условием подписания документа. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам войны.

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