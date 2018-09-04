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Япония выразила Москве протест из-за памятных мероприятий на Курилах

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Фото: sakhalin.info
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Япония выразила России протест по дипломатическим каналам в связи с мероприятиями в честь годовщины окончания Второй мировой войны на Южных Курилах. Об этом генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции.

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Суга отметил, что действия Москвы не совпадают с позицией Японии по «северным территориям», как в стране называют четыре острова Курильской гряды. Он назвал их неприемлемыми, сообщает «РИА Новости». По его словам, протест передан 3 сентября.

2 сентября издание Sakhalin Info написало, что в селах Малокурильское и Крабозаводское (остров Шикотан) и городе Юно-Курильске (Кунашир) прошли торжественные митинги, посвященные Дню окончания Второй мировой войны. В мероприятиях участвовали в том числе военные корабли. Также была устроена реконструкция высадки советского морского десанта и взятия в плен японских военных.

Мирный договор между Россией и Японией по окончании Второй мировой войны до сих пор не подписан. Токио, ссылаясь на договор 1855 года, претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и называет их возврат условием подписания документа. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам войны, российский суверенитет оформлен по законам международного права и сомнению не подлежит.

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