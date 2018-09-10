Япония облегчит выдачу виз для групп туристов из России

С октября текущего года Япония намерена облегчить процесс выдачи виз для групп российских туристов. Об этом заявил журналистам в понедельник, 10 сентября, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Цель этого — активизация гуманитарных обменов между двумя странами, передает ТАСС.

«Нынешний год является перекрестным Годом культуры Японии и России», — напомнил японский премьер на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Какие именно послабления будут сделаны для россиян, Абэ не уточнил.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин отметил на встрече с премьер-министром Японии развитие отношений Москвы и Токио в военной сфере.

Путин может посетить Японию в 2019 году, в том числе для участия в саммите «Группы двадцати» в Осаке, сообщил на прошлой неделе помощник президента Юрий Ушаков.