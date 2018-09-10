Прямой эфир

Япония облегчит выдачу виз для групп туристов из России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С октября текущего года Япония намерена облегчить процесс выдачи виз для групп российских туристов. Об этом заявил журналистам в понедельник, 10 сентября, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Цель этого — активизация гуманитарных обменов между двумя странами, передает ТАСС.

«Нынешний год является перекрестным Годом культуры Японии и России», — напомнил японский премьер на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Какие именно послабления будут сделаны для россиян, Абэ не уточнил.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин отметил на встрече с премьер-министром Японии развитие отношений Москвы и Токио в военной сфере.

Путин может посетить Японию в 2019 году, в том числе для участия в саммите «Группы двадцати» в Осаке, сообщил на прошлой неделе помощник президента Юрий Ушаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Абэ рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным на ВЭФе
Абэ посетил пострадавший от землетрясения остров Хоккайдо

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017