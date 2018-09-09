Абэ посетил пострадавший от землетрясения остров Хоккайдо

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил остров Хоккайдо, где землетрясение магнитудой 6,7 унесло жизни 37 человек. Об этом 9 сентября сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, премьер уже побывал в районе города Саппоро и осмотрел с вертолета регион схода многочисленных оползней Акасима, вызванных мощными подземными толчками.

Абэ также планирует посетить эвакуационные центры, где продолжают оставаться порядка 6 тыс. человек, и пообщаться с пострадавшими жителями поселений Ацутамати и Анпин, уточняет ТАСС.

Землетрясение произошло в ночь на 6 сентября. За двое суток после ЧС на Хоккайдо произошло 125 афтершоковых толчков. Более 600 человек помещены в больницы с незначительными ранениями. 31 тыс. домохозяйств остается без воды, 16 тыс. человек находятся во временных убежищах.