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Toyota остановит выпуск автомобилей из-за землетрясения в Японии

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Фото: Global Look Press/YOSHIO TSUNODA
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‍Японский автоконцерн Toyota Motor остановит работу заводов на территории страны из-за возможных перебоев в поставках комплектующих. С 10 сентября деятельность 16 из 18 заводов будет временно прекращена.

Такое решение автокомпании связано с последствиями мощного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в ночь на 6 сентября на северном острове Хоккайдо. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.

Из-за стихийного бедствия на заводе Toyota в портовом городе Томакомаи, где производят коробки передач, отключилось электроснабжение. Автоконцерн изучит влияние сбоя на производство и примет соответствующее решение о возобновлении работы после 11 сентября.

По последним данным в результате подземных толчков на Хоккайдо погибли 27 человек, более 300 пострадали, около 30 человек числятся пропавшими без вести. В спасательных работах и ликвидации последствий стихийного бедствия занято более 40 тыс. человек и 75 вертолетов.

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