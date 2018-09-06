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Увеличилось число жертв землетрясения в Японии

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Фото: REUTERS
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В Японии подтвердили гибель пяти человек в результате землетрясения на острове Хоккайдо. Еще четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти.

По предварительным данным, в результате происшествия ранения различной степени тяжести получили 300 человек. Еще 30 человек числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о двух погибших, сообщает 6 сентября телеканал NHK.

В 3:08 в четверг (21:08 в среду мск) на Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7. В связи с происшествием губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила визит на Сахалин, который должен был состояться с 6 по 8 сентября.

Также был отменен товарищеский футбольный матч между сборными Японии и Чили, который должен был пройти в пятницу, 7 сентября.

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