Силы самообороны Японии устраняют последствия землетрясения на Хоккайдо

В ликвидации последствий землетрясения на Хоккайдо участвуют бойцы Сил самообороны Японии. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

«В настоящее время в спасательных операциях уже принимают участие 4 тыс. солдат, мы увеличим это число до 25 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на севере Японии утром в четверг.

Отмечается, что после первых толчков несколько зданий частично обрушились и под завалами заблокированы несколько человек, как минимум один из них погиб.