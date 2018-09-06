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Силы самообороны Японии устраняют последствия землетрясения на Хоккайдо

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Фото: Global Look Press/Mitsuru Yamaoka/AFLO
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В ликвидации последствий землетрясения на Хоккайдо участвуют бойцы Сил самообороны Японии. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

«В настоящее время в спасательных операциях уже принимают участие 4 тыс. солдат, мы увеличим это число до 25 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на севере Японии утром в четверг.

Отмечается, что после первых толчков несколько зданий частично обрушились и под завалами заблокированы несколько человек, как минимум один из них погиб.

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