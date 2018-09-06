Еще одно сильное землетрясение произошло на Хоккайдо

Второе землетрясение произошло утром 6 сентября на японском острове Хоккайдо. Его магнитуда составила 5,4. Ночью сейсмологи зафиксировали на острове сейсмоудар магнитудой 6,7.

Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, эпицентр второго землетрясения, как и в первом случае, находился в округе Ибури на юго-западе острова.

«Очаг залегал на глубине 40 км», –– приводит сообщение ТАСС.

К настоящему моменту известно, что после первых толчков несколько зданий на Хоккайдо частично обрушились. Под завалами заблокированы несколько человек. Один человек погиб, 10 пострадавших госпитализированы.

Кроме того, на острове прервана подача водоснабжения и электроэнергии. В некоторых районах сошли оползни.

Сейсмологи предупредили об угрозе повторных землетрясений в течение недели.

5 сентября сообщалось, что на Урале зафиксированы два землетрясения. Впервые за 100 лет его сила составила 5,6 балла.