Прямой эфир

Еще одно сильное землетрясение произошло на Хоккайдо

0
Фото: REUTERS/Kyodo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Второе землетрясение произошло утром 6 сентября на японском острове Хоккайдо. Его магнитуда составила 5,4. Ночью сейсмологи зафиксировали на острове сейсмоудар магнитудой 6,7.

С ночи ходуном: Урал разбудило землетрясение
Как жители трех регионов пережили мощнейшие за век подземные толчки

Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, эпицентр второго землетрясения, как и в первом случае, находился в округе Ибури на юго-западе острова.

«Очаг залегал на глубине 40 км», –– приводит сообщение ТАСС.

К настоящему моменту известно, что после первых толчков несколько зданий на Хоккайдо частично обрушились. Под завалами заблокированы несколько человек. Один человек погиб, 10 пострадавших госпитализированы.

Кроме того, на острове прервана подача водоснабжения и электроэнергии. В некоторых районах сошли оползни.

Сейсмологи предупредили об угрозе повторных землетрясений в течение недели.

5 сентября сообщалось, что на Урале зафиксированы два землетрясения. Впервые за 100 лет его сила составила 5,6 балла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7
Сейсмологи оценят смещение земной поверхности после землетрясений на Урале

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017