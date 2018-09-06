Сейсмологи оценят смещение земной поверхности после землетрясений на Урале

Три мобильные сейсмические станции появятся на территории Южно-Уральского заповедника после землетрясений в Челябинской области и Башкирии. Об этом «Известиям» заявили в секторе мониторинга Уральского региона при Институте геофизики РАН.

Оборудование в течение нескольких дней будет измерять показатели смещения земной поверхности. Сотрудники института отправились к эпицентру землетрясения с целью изучения его природы. Несмотря на усиление мониторинга, новых толчков не ожидается.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в ночь на 5 сентября в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области. В течение суток после этого были зафиксированы повторные толчки, уже в районе Уральских гор и магнитудой 4,4.

Несмотря на умеренный характер подземных толчков, по оценкам экспертов, сейсмическая активность такого рода наблюдается в Уральском регионе впервые за последние 100 лет. В Челябинской области пострадали несколько десятков зданий, в Катав-Ивановском районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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