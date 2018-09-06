Прямой эфир

Сейсмологи оценят смещение земной поверхности после землетрясений на Урале

0
Фото: РИА Новости/Евгений Шаталов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три мобильные сейсмические станции появятся на территории Южно-Уральского заповедника после землетрясений в Челябинской области и Башкирии. Об этом «Известиям» заявили в секторе мониторинга Уральского региона при Институте геофизики РАН.

С ночи ходуном: Урал разбудило землетрясение
Как жители трех регионов пережили мощнейшие за век подземные толчки

Оборудование в течение нескольких дней будет измерять показатели смещения земной поверхности. Сотрудники института отправились к эпицентру землетрясения с целью изучения его природы. Несмотря на усиление мониторинга, новых толчков не ожидается.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в ночь на 5 сентября в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области. В течение суток после этого были зафиксированы повторные толчки, уже в районе Уральских гор и магнитудой 4,4.

Несмотря на умеренный характер подземных толчков, по оценкам экспертов, сейсмическая активность такого рода наблюдается в Уральском регионе впервые за последние 100 лет. В Челябинской области пострадали несколько десятков зданий, в Катав-Ивановском районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

За Уралом установят сейсмическое наблюдение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Челябинский губернатор назвал сроки устранения последствий землетрясения
В муниципалитете Челябинской области ввели режим ЧС после землетрясения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017