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В муниципалитете Челябинской области ввели режим ЧС после землетрясения

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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В Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области после землетрясения объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщила председатель местного совета депутатов Галина Федосеева в среду, 5 сентября.

По ее словам, создана специальная комиссия, представители которой будут объезжать и обследовать пострадавшие объекты. Она также рассказала, что в Катав-Ивановске произошел новый толчок. Однако в региональном управлении МЧС эту информацию не подтвердили. По словам пресс-секретарь губернатора Дмитрия Федечкина, в настоящее время все данные проверяются, пишет «РИА Новости».

В ночь на 5 сентября в Катав-Ивановском муниципальном районе была зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 км. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,5. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

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