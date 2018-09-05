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Сильное землетрясение произошло в Японии вблизи Фукусимы

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Фото: TASS/ZUMA/Ivan Damanik
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Японии. Эпицентр располагался в 36 км к юго-востоку от города Фукусима. Об этом 5 сентября сообщили в Алтае-Саянский филиале Единой Геофизической службы РАН.

Толчки фиксировались в 23:11 мск во вторник.

«Эпицентр имел координаты 37.58 градуса северной широты и 140.82 градуса восточной долготы», –– приводит сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение характеризуется как «очень сильное».

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

5 сентября землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Урале в 133 км от Уфы.

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