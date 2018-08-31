Сейсмологи сообщили о землетрясении около Алма-Аты

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали 31 августа в Казахстане. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методологическая экспедиция министерства образования и науки страны.

Подземные толчки произошли в 15:21 по московскому времени. По словам специалистов, эпицентр землетрясения находился в 53 км на юго-восток от Алма-Аты в Казахстане. Глубина толчков оценивается в 15 км, энергетический класс — в 120, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сейсмологов.

В столице Казахстана толчки землетрясения достигали четырех баллов. О пострадавших и разрушениях сообщений не поступало.

26 августа сообщалось, что число пострадавших во время землетрясения на западе Ирана увеличилось до 140 человек.