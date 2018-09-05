Жители Урала рассказали о землетрясении

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Челябинской области, где ночью произошло землетрясение.

Местная жительница Лидия рассказала, что они с семьей ночью «проснулись и подскочили». Мебель тряслась, посуда гремела, кружка на кухне упала и разбилась. Женщине еле удалось успокоить напуганных детей. Позже она вспомнила, что это не первое землетрясение. Примерно в 2004 году ей уже довелось пережить подземные толчки, но тогда они были слабее.

Портал Chelyabinsk 74 ведет онлайн-трансляцию событий. По его данным, в Катав-Ивановске остановлена работа нескольких предприятий. Поврежден один из корпусов районной больницы. Студентов индустриального техникума распустили по домам, в детских садах отменили занятия, родителей попросили по возможности забрать детей, но работают дежурные группы. Утром местные жители ощутили афтершоки землетрясения, но они были слабее первой волны.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Урале в ночь на 5 сентября. Эпицентр располагался в 133 км от Уфы и в 7 км от города Катав-Ивановск (Челябинская область). Никто не погиб и не пострадал.