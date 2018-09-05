С ночи ходуном: Урал разбудило землетрясение

Три уральских региона оказались в зоне землетрясения магнитудой 5,6 — такого масштаба подземные толчки были зарегистрированы впервые за 100 лет. В домах жителей челябинского региона, которые оказались ближе всего к очагу землетрясения, тряслась мебель, разлетелась посуда, а в местной больнице по стенам пошли трещины. Подробнее — читайте в материале портала iz.ru.

В две волны

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Урале ночью в среду, 5 сентября. Региональные СМИ утверждают, что магнитуда самых сильных толчков достигала 6,0. Их зафиксировали в 3:58 по местному времени — 1:58 мск. Самые сильные толчки, по свидетельствам местных жителей, продолжились порядка 10-20 секунд — это подтверждают записи камер. Маленькие ощущались на протяжении 3-4 часов. Меньше всего они отдавались в Свердловской области — на горячие линии поступило всего четыре обращения от жителей Каменск-Уральского и Екатеринбурга — там магнитуда оценивается на уровне 2-2,5. Приборы зафиксировали землетрясение и в Оренбургской области, однако жители его не ощутили.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения обнаружили в 133 км от Уфы (Башкирия) и 7 км от Катав-Ивановска (Челябинская область). Очаг залегал на глубине 10 км, сообщили специалисты. При этом в национальном парке Таганай, расположенном в Уральским горах, подземные толчки не ощущались.

В Катав-Ивановском муниципальном районе позднее был зафиксирован еще один толчок, утверждает председатель местного совета депутатов Галина Федосеева. По свидетельствам местных жителей, афтершоки первой волны землетрясения были значительно слабее. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр подтвердил, что в 12:27 по местному времени (10:27 мск) снова были зафиксированы подземные толчки — на этот раз магнитудой 4,4. Очаг был зафиксирован близко к поверхности земли в 21 км от Катав-Ивановска.

Эпицентр событий

В челябинском населенном пункте из-за землетрясения объявили режим чрезвычайной ситуации. Власти создали специальную комиссию для обследования пострадавших объектов. По информации местных СМИ, в Катав-Ивановске утром остановили работу несколько предприятий. Студентов индустриального техникума, в здании которого образовались трещины, распустили по домам. Ближе к полудню, как пишет челябинское издание 74.ru, были отменены занятия в школах. Воспитатели дошкольных учреждений попросили родителей по возможности забрать детей домой.

От подземных толчков пострадала центральная районная больница Катав-Ивановска: осыпалась штукатурка, плитка, по стенам пошли глубокие трещины. По данным властей региона, повреждения получили здание стационара и детская поликлиника. В общей сложности были эвакуированы 72 пациента, в том числе 28 детей — их перевели в другое медучреждение.

Автор цитаты «В четыре утра я почувствовала колебания, тут же мне позвонили дежурные врачи. Приняли решение вывести больных на улицу, потому что в здании оставаться было опасно», — рассказала 74.ru главврач Раиса Сушарина.

В Уфе, как утверждают в мэрии, не пострадали ни здания, ни какие-либо системы жизнеобеспечения. Информацию о том, что после землетрясения провалился асфальт на одной из центральных улиц города, чиновники опровергли.

Заторможенная реакция

Жительница Челябинской области рассказала телеканалу РЕН ТВ, что ночью она вместе с детьми проснулась, когда началось землетрясение. Мебель тряслась, гремела посуда, со стола упала и разбилась кружка — дети испугались, их с трудом удалось успокоить.

Испугались не только они. Жители населенных пунктов, оказавшихся в зоне подземных толчков, начали повально звонить по номеру 112. Однако, как пишет Telegram-канал Mash, вместо ответа многие услышали только приятную музыку, заменяющую гудки. А в некоторых случаях диспетчеры скидывали звонки. По неподтвержденным данным, сотрудники службы попросту не успели отвечать — в дежурной смене было всего восемь человек.

В управлении МЧС по Башкирии отвергли обвинения, заявив, что телефоны экстренных служб работали в штатном режиме. «Фиксировали сообщения, в каком районе люди чувствуют подземные толчки. На места направляли спасателей», — заверил представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

К вечеру в спасательные службы, в том числе службу 112, поступило свыше 800 обращений, более половины из них — от жителей Катав-Ивановского района, сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. В район выехал губернатор Борис Дубровский.

В информационно-диспетчерский центр Уфы позвонили порядка 50 горожан. Помимо жителей столицы региона, подземные толчки ощутили жители Стерлитамака, Белорецкого и Салаватского районов.

Не повод паниковать

Жительница Челябинской области, оказавшаяся в зоне землетрясения, рассказала, что на ее памяти это не первое подобное происшествие. В 2004 году ей уже довелось его пережить, однако подземные толчки, по ее словам, ощущались слабее.

По словам главного сотрудника Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, сегодняшнее землетрясение — второе с 2000 года. Подземные толчки были зафиксированы в 2002-м, тогда их магнитуда достигла трех. «Неординарное событие для этого региона», — отмечает специалист. По его словам, возможны и повторные толчки, однако их вероятность можно оценить после примерного 10-часового наблюдения.

В горном институте УрО РАН отмечают, что землетрясения в районе Уральских гор — не редкое явление. «Напряжение земной коры накапливается от того, что блоки двигаются неравномерно и имеют разную плотность. Потом эта энергия высвобождается путем землетрясения», — объясняет сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности института Филипп Верхоланцев.

Уральские горы, которые образовались за последние 30 млн лет, продолжают расти — в этот период формирования могут происходить небольшие сдвиги. Во время обновления массива могут происходить землетрясения магнитудой до 6. По официальным подсчетам, толчки магнитудой до 3 фиксируются несколько раз в год — население их даже не ощущает. Урал традиционно включают в число сейсмически активных регионов России, хотя и вероятность подземных толчков там в разы ниже, чем на Камчатке или Курилах.

Автор цитаты Версию о техногенной причине землетрясения отрицают и власти, и специалисты.

Без трагических последствий

За 300 лет в уральском регионе дважды регистрировали землетрясения магнитудой до 5,5. Весной 1798 года подземные толчки такой силы были зарегистрированы на реке Чусовой в Пермском крае. Второе произошло летом 1914 года и получило название «билимбаевского» — по имени одноименного завода в Свердловской области, около которого оно и было зафиксировано. В первом случае данных о погибших нет. «Билимбаевское» землетрясение обошлось без жертв.

Автор цитаты Последний наиболее сильный толчок — магнитудой 4,2 — был зарегистрирован три года назад в Свердловской области. Его ощутили жители Екатеринбурга, Первоуральска и Новоуральска. Как и в случае с сегодняшним землетрясением, жертв не было.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа Усть-Катав, также попавшего в зону сейсмоактивности, Константин Чубуров заверили, что больше подземных толчков не будет. Он рассказал, что руководителям железной дороги, заводов, ответственных за энергетику служб и других социально-значимых объектов было поручено провести проверку. «По отдельным зданиям у нас наблюдаются трещины в поверхностном слое штукатурки», — заявил он. Аналогичные проверки проводятся и в Магнитогорске и еще более чем 15 населенных пунктах.