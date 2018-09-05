Эксперт оценил землетрясение на Урале

Землетрясение магнитудой 5,5 — редкое явление для Урала. Это второй случай за последние десятилетия, сообщил главный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в среду, 5 сентября.

Вне всякого сомнения, это происходит редко на Урале. По данным Единой геофизической службы РАН, с 2000 года было одно землетрясение на Урале (в 2002 году), магнитуда была только 3. Неординарное событие для этого региона», — сказал он RT.

Чтобы понять, будут ли повторные толчки, нужно в течение хотя бы 10–12 часов наблюдать, произойдут ли афтершоки.

Ранее в этот же день жители Урала рассказали о пережитом землетрясении. Одна из них заявила, что уже переживала подобное примерно в 2004 году, но с более слабыми толчками. Местные СМИ сообщили, что утром прошла волна афтершоков.

Землетрясение на Урале произошло в ночь на 5 сентября. Эпицентр находился недалеко от города Катав-Ивановск (Челябинская область).