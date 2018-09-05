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Европейский сейсмоцентр подтвердил повторное землетрясение на Урале

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Фото: TASS/Zuma/Ivan Damanik
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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр подтвердил факт повторного землетрясения в Челябинской области. Это второй случай за 5 сентября.

По данным организации, подземные толчки магнитудой 4,4, зарегистрировали в 12:27 (10:27 мск) по местному времени. Очаг располагался близко к поверхности на расстоянии 21 км к юго-востоку от Катав-Ивановска.

Несколькими часами ранее в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,5, после чего там был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на то что информации о разрушениях и пострадавших не поступало, специальная комиссия обследует объекты.

Председатель местного совета депутатов Галина Федосеева тогда же сообщила о том, что в Катав-Ивановске произошел новый толчок. Однако в региональном управлении МЧС эту информацию не подтвердили. По словам пресс-секретарь губернатора Дмитрия Федечкина, в настоящее время все данные проверяются.

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