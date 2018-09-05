Больница пострадала от ночного землетрясения в Челябинской области

Городская больница Катав-Ивановска Челябинской области пострадала от землетрясения, которое произошло этой ночью на Южном Урале. Сейчас специалисты проводят обследование здания, чтобы определить, можно ли в нем продолжать работу.

Как сообщила ИА «Ура.ру» пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Мария Хворостова, повреждение получил хирургический комплекс. На данный момент специалисты прибыли в больницу, чтобы обследовать здание и решить, может ли оно продолжать работу в нормальном режиме.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Урале в ночь на 5 сентября. Эпицентр располагался в 133 км от Уфы и в 7 км от города Катав-Ивановск (Челябинская область). Толчки были зафиксированы в 3:58 (1:58 мск).

После землетрясения в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.