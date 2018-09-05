Прямой эфир

Челябинский губернатор назвал сроки устранения последствий землетрясения

0
Фото: chelyabinsk.74.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил до конца месяца устранить последствия землетрясения, которое произошло 5 сентября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

С ночи ходуном: Урал разбудило землетрясение
Как жители трех регионов пережили мощнейшие за век подземные толчки

Дубровский осмотрел в Катав-Ивановском районе пострадавшие от землетрясения объекты социальной сферы, в том числе больницу и техникум, и провел заседание комиссии по ЧС.

«Главам Катав-Ивановска, Усть-Катава, Аши, Сатки поставлена задача устранить в течение сентября последствия», — цитирует пресс-секретаря губернатора «РИА Новости».

На сайте губернатора региона говорится, что повреждения получили здания стационара и детской поликлиники. Из стационара эвакуировали 72 пациентов, в том числе 28 детей. Часть из них выписали, других перевели в больницу Усть-Катава.

В ночь на 5 сентября в Катав-Ивановском муниципальном районе была зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 км. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,5. Спустя несколько часов были зафиксированы повторные толчки.

После землетрясения в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Европейский сейсмоцентр подтвердил повторное землетрясение на Урале
Эксперт оценил землетрясение на Урале

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017