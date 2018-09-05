Челябинский губернатор назвал сроки устранения последствий землетрясения

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил до конца месяца устранить последствия землетрясения, которое произошло 5 сентября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Дубровский осмотрел в Катав-Ивановском районе пострадавшие от землетрясения объекты социальной сферы, в том числе больницу и техникум, и провел заседание комиссии по ЧС.

«Главам Катав-Ивановска, Усть-Катава, Аши, Сатки поставлена задача устранить в течение сентября последствия», — цитирует пресс-секретаря губернатора «РИА Новости».

На сайте губернатора региона говорится, что повреждения получили здания стационара и детской поликлиники. Из стационара эвакуировали 72 пациентов, в том числе 28 детей. Часть из них выписали, других перевели в больницу Усть-Катава.

В ночь на 5 сентября в Катав-Ивановском муниципальном районе была зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 км. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,5. Спустя несколько часов были зафиксированы повторные толчки.

После землетрясения в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области власти объявили режим чрезвычайной ситуации.