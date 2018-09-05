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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7

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Фото: Global Look Press/Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS
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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на севере Японии. Об этом 5 сентября сообщает Геологическая служба США. Изначально сообщалось, что мощность подземных толчков составила 7,0.

Эпицентр колебаний земной поверхности находился в 66,9 км от города Саппоро на острове Хоккайдо.

Очаг землетрясения залегал на глубине 39 км, уточняет агентство «РИА Новости».

В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

4 сентября сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 в 36 км к юго-востоку от Фукусимы. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение охарактеризовали как «очень сильное».

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