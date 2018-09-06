Внешнее питание отключилось на японской АЭС «Томари» после землетрясения

Землетрясение на японском острове Хоккайдо привело к тому, что на АЭС «Томари» отключилось внешнее питание. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что после потери источников внешнего питания бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС «Томари» охлаждаются с помощью аварийной системы электроподачи, которого может хватить на семь дней.

Накануне в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7.

26 апреля стало известно, что Украина и Япония договорились совместно бороться с последствиями аварий на Чернобыльской атомной электростанции и станции Фукусима.