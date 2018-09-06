Вызванный землетрясением режим ЧС сняли в районе Челябинской области

В Катав-Ивановском районе Челябинской области сняли режим чрезвычайной ситуации, который был введен 5 сентября после землетрясения на Урале. МЧС России также снял регион с особого контроля.

Как рассказал министр общественной безопасности Евгений Савченко ИА «Урал-пресс-информ», в течение вчерашнего дня были обследованы пострадавшие здания в трех муниципалитетах: Катав-Ивановском и Ашинском районах, а также Усть-Катавском городском округе.

Было установлено, что больше всего пострадало здание больницы в Катав-Ивановске. На данный момент специалисты выясняют, насколько серьезен ущерб и в какие сроки можно завершить ремонт.

Евгений Савченко уточнил, что к 9 сентября всем службам будет необходимо подготовить полные данные о последствиях сейсмической активности в регионе и требуемых затратах на их устранение.

По мнению ученых института геофизики Уральского отделения РАН, в Катав-Ивановском районе достаточно низкая вероятность афтершоков. МЧС России приняло решение снять регион с особого контроля.

В ночь на 5 сентября в Катав-Ивановском муниципальном районе была зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 км. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,5. Спустя несколько часов были зафиксированы повторные толчки.