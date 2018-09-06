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Товарищеский матч сборных Японии и Чили отменен из-за землетрясения

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Фото: REUTERS/Mandatory credit Kyodo
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Товарищеский футбольный матч между сборными Японии и Чили отменен из-за землетрясения на острове Хоккайдо. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщила пресс-служба Японской футбольной ассоциации (JFA).

Соответствующее решение было принято после оценки ущерба от землетрясения, в том числе повреждения инфраструктурных объектов, которые привели к перебоям с подачей электроэнергии и проблемам с транспортной системой. Также при отмене матча учитывалась безопасность болельщиков.

В 3:08 в четверг (21:08 в среду мск) на Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7. По предварительным данным, погибли два человека, более 100 получили различные ранения. Десятки человек числятся пропавшими без вести.

В связи с землетрясением губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила визит на Сахалин, который должен был состоятся с 6 по 8 сентября.

Товарищеский матч между сборными Японии и Чили должен был пройти в пятницу, 7 сентября.

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