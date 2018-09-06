Два человека погибли и более 100 пострадали в результате землетрясения в Японии

Минимум два человека погибли, более 100 пострадали, еще 19 числятся пропавшими без вести в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо, произошедшего в ночь на 6 сентября. Об этом сообщил генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«На данный момент у нас есть подтвержденная информация о двух погибших», –– приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что к ликвидации последствий землетрясения привлечены спасательные службы и силы самообороны Японии.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 03:12 (21:12 мск в среду) и стало вторым за сутки. Эпицентр толчков залегал на глубине 37 км в округе Ибури.

Землетрясение привело к разрушениям и оползням. На острове приостановлено железнодорожное и авиасообщение, вышли из строя станции энергоснабжения. Без света остались 2,95 млн домов, более 80 больниц.

Главный аэропорт региона — Син-Титосэ — закрыт, все рейсы отменены.

Из-за землетрясения губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила визит в Россию. При этом по словам Суги, премьер страны Синдзо Абэ не планирует отменять визит на Восточный экономический форум.