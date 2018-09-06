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Люди оказались заблокированы под завалами после землетрясения в Японии

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Несколько зданий частично обрушились после землетрясения на севере Японии, которое произошло 5 сентября.

По данным агентства Reuters, под завалами заблокированы несколько человек, работают спасатели.

Не менее 10 человек направлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжелое.

Многие жители остались без электроэнергии.

Эпицентр колебаний находился в 66,9 км от города Саппоро на острове Хоккайдо. Очаг землетрясения залегал на глубине 39 км. Угроза цунами не объявлялась.

Кроме того, с 4 сентября Японию накрывает тайфун «Джеби», который стал самым мощным в стране за последние 25 лет. По последним данным, в результате разгула стихии погибли не менее 11 человек, еще 600 пострадали.

4 сентября сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 в 36 км к юго-востоку от Фукусимы. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение охарактеризовали как «очень сильное».

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