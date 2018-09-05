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Число погибших из-за последствий тайфуна «Джеби» в Японии увеличилось до 11

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Тайфун «Джеби» унес жизни 11 человек. Таковы последние данные агентства Kyodo.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

Отмечается, что погибли жители префектур Миэ, Сига, Осаки и Айти.

Кроме того, без света остаются около 575 тыс. жителей Японии.

Это 21-й тайфун, идущий на Японию с начала нынешнего года.

3 сентября отмечалось, что скорость перемещения достигает 234 км/ч. «Джеби» может стать самым сильным тайфуном в Японии за последние 25 лет.

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