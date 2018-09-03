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К Японии приближается сильнейший за четверть века тайфун

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Фото: Global Look Press/Zhouhua
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К берегам Японии приближается мощный тайфун Jebi. По прогнозам синоптиков, он достигнет берегов страны уже 4 сентября.

Давление в центре «воронки» тайфуна составляет 940кПа (705 мм ртутного столба) и может возрасти, сообщает Kyodo. Скорость перемещения достигает 234 км/ч. Jebi может стать самым сильным тайфуном в Японии за последние 25 лет. Жителей районов его предполагаемого прохождения призвали быть готовыми к эвакуации.

Предполагается, что тайфун обрушится на острова Сикоку и Кинки, затем, немного ослабнув, направится в сторону провинций Тохоку, Токаи и Хокурику. В некоторых районах за утро 4 сентября выпадет до 150 мм осадков. До Токио он, вероятно, не доберется, но может принести в столицу усиление ветра.

Это 21-й тайфун, идущий на Японию с начала нынешнего года. Жертвами стихии, по данным Kyodo, стали 220 человек.

23 августа в Японии из-за приближения тайфуна «Симарон» отменили более сотни авиарейсов, около 100 поездов и паромное сообщение между островом Сикоку и соседними территориями, а также эвакуировали 65 тыс. человек.

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