Власти призвали 55 тыс. японцев эвакуироваться из-за тайфуна

Власти южной японской префектуры Окинава призвали к эвакуации 55 тыс. жителей, причиной стало приближение тихоокеанского тайфуна «Мария».

Во вторник, 10 июля, телеканал NHK сообщил, что рекомендации затрагивают главным образом жителей архипелага Мияко.

По данным метеорологов, в центральной части тайфуна скорость ветра сейчас составляет около 50 м/с, а при порывах достигает 70 м/с. «Мария» движется в сторону Китая, где власти уже объявили наивысший, «красный» уровень опасности.

Тем временем власти Японии привлекли к ликвидации последствий мощных ливней 74 тыс. человек. Обильные осадки продолжаются в центральной и юго-западной части страны с 6 июля из-за влияния тайфуна «Прапирун».

В результате удара стихии в Японии погибло более 140 человек, местонахождение еще более 70 неизвестно.