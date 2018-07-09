В Японии число жертв ливней и оползней выросло до 126 человек

До 126 человек выросло количество жертв ливней, обрушившихся на центральную и западную части Японии. Более 80 человек числятся пропавшими, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 120 погибших и более 60 пропавших без вести.

Рекомендации об эвакуации сохраняются почти для 6,3 млн человек. Около 11 тыс. человек, покинувших свои дома, продолжают находиться в специальных эвакуационных центрах, расположенных в 15 префектурах.

Ранее правительство страны организовало центр управления чрезвычайной ситуацией. В поисково-спасательных операциях участвуют 54 тыс. спасателей, полицейских и пожарных. К поискам привлечены подразделения сил самообороны Японии.

Обильные осадки продолжаются в центральной и юго-западной частях Японии с 6 июля из-за влияния тайфуна «Прапирун». Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Японии.