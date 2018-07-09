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Большая вода

Какие последствия вызвали непрекращающиеся ливни в Японии
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Обильные осадки продолжаются в центральной и юго-западной части Японии с 6 июля из-за влияния тайфуна «Прапирун»
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Наводнение в Японии уже унесло жизни более 100 человек
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Последствия наводнения в префектуре Хиросима
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Наиболее тяжелая ситуация в префектурах Хиросима и Киото, где уровень воды в реках уже достиг критического
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Вид сверху на затопленные дома после тайфуна
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Спасатели ищут пропавших людей во время разгула стихии
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Продолжает действовать приказ об эвакуации более чем двух миллионов человек
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Почти 50 тысяч военных и полицейских участвуют в поисково-спасательных операциях. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что спасение людей является приоритетной задачей
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Крупные предприятия и фабрики закрыты. Японский автогигант Mazda объявил о временной приостановке производства в двух филиалах
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Из-за разгула стихии эвакуированы более 1,6 млн граждан, еще 3-м млн рекомендовано покинуть свои дома до стабилизации ситуации
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Власти Японии создали экстренный правительственный штаб при канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ
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Фото: REUTERS/Issei Kato
По данным национального метеорологического управления Японии, за последние сутки на Сикоку выпало порядка 400 мм осадков. В других регионах показатель составил от 150 до 300 мм
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