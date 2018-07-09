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Почти 75 тыс. человек ликвидируют последствия наводнения в Японии

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Власти Японии привлекли к ликвидации последствий мощных ливней 74 тыс. человек.

«Власти задействовали 73 вертолета и 74 тыс. сотрудников полиции, пожарных, сил самообороны и береговой охраны для проведения поисково-спасательных операций», — цитирует ТАСС генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Суга.

В центры временной эвакуации в пострадавших районах отправили кондиционеры, туалетные кабинки, а также питьевую воду и продовольствие, сообщал Суга.

Ранее стало известно, что в результате ливней погибло более ста человек. По данным агентства Киодо, не менее 103 человек стали жертвами дождей и оползней, еще 56 человек считаются пропавшими без вести.

Ранее правительство страны организовало центр управления чрезвычайной ситуацией во главе с премьер-министром страны Синдзо Абэ. В поисково-спасательных операциях участвуют 54 тыс. спасателей, полицейских и пожарных. К поискам привлечены подразделения сил самообороны Японии.

Обильные осадки продолжаются в центральной и юго-западной части Японии с 6 июля из-за влияния тайфуна «Прапирун».

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