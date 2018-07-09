Число погибших из-за ливней в Японии превысило сто человек

Более ста человек погибли в Японии из-за мощных ливней, обрушившихся на центральную и западную части страны.

По последним данным, которые приводит агентство Киодо, не менее 103 человек стали жертвами дождей и оползней, еще 56 человек считаются пропавшими без вести.

По словам японских спасателей, поисковые операции осложняются тяжелыми погодными условиями.

Ранее правительство страны организовало центр управления чрезвычайной ситуацией во главе с премьер-министром страны Синдзо Абэ. В поисково-спасательных операциях участвуют 54 тыс. спасателей, полицейских и пожарных. К поискам привлечены подразделения сил самообороны Японии.

Обильные осадки продолжаются в центральной и юго-западной части Японии с 6 июля из-за влияния тайфуна «Прапирун».