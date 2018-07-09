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Число погибших из-за ливней в Японии превысило сто человек

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Фото: REUTERS
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Более ста человек погибли в Японии из-за мощных ливней, обрушившихся на центральную и западную части страны.

По последним данным, которые приводит агентство Киодо, не менее 103 человек стали жертвами дождей и оползней, еще 56 человек считаются пропавшими без вести.

По словам японских спасателей, поисковые операции осложняются тяжелыми погодными условиями.

Ранее правительство страны организовало центр управления чрезвычайной ситуацией во главе с премьер-министром страны Синдзо Абэ. В поисково-спасательных операциях участвуют 54 тыс. спасателей, полицейских и пожарных. К поискам привлечены подразделения сил самообороны Японии.

Обильные осадки продолжаются в центральной и юго-западной части Японии с 6 июля из-за влияния тайфуна «Прапирун».

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Обильные осадки продолжаются в центральной и юго-западной части Японии с 6 июля из-за влияния тайфуна «Прапирун»
Фото: REUTERS/Issei Kato
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Наводнение в Японии уже унесло жизни более 100 человек
Фото: REUTERS/Issei Kato
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Последствия наводнения в префектуре Хиросима
Фото: REUTERS/Issei Kato
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Наиболее тяжелая ситуация в префектурах Хиросима и Киото, где уровень воды в реках уже достиг критического
Фото: REUTERS/Issei Kato
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Вид сверху на затопленные дома после тайфуна
Фото: REUTERS/Issei Kato
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Спасатели ищут пропавших людей во время разгула стихии
Фото: REUTERS/Issei Kato
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Продолжает действовать приказ об эвакуации более чем двух миллионов человек
Фото: REUTERS/Issei Kato
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Почти 50 тысяч военных и полицейских участвуют в поисково-спасательных операциях. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что спасение людей является приоритетной задачей
Фото: REUTERS/Issei Kato
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Крупные предприятия и фабрики закрыты. Японский автогигант Mazda объявил о временной приостановке производства в двух филиалах
Фото: REUTERS/Issei Kato
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Из-за разгула стихии эвакуированы более 1,6 млн граждан, еще 3-м млн рекомендовано покинуть свои дома до стабилизации ситуации
Фото: REUTERS/Issei Kato
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Власти Японии создали экстренный правительственный штаб при канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ
Фото: REUTERS/Issei Kato
2018-07-08T110410Z_1839921853_RC184F235150_RTRMADP_3_WEATHER-JAPAN
По данным национального метеорологического управления Японии, за последние сутки на Сикоку выпало порядка 400 мм осадков. В других регионах показатель составил от 150 до 300 мм
Фото: REUTERS/Issei Kato
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