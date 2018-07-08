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Наводнение в Японии унесло жизни почти 90 человек

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Число жертв от ливней, которые продолжаются в Японии несколько дней, достигло 87 человек, передает «РИА Новости». По данным телеканала NHK, 58 человек числятся пропавшими без вести.

Наибольшее количество погибших зафиксировано в префектуре Хиросима, а также в префектуре Эхимэ. Сообщения о разрушительных последствиях сильных дождей продолжают поступать.

Ранее правительство страны организовало центр управления чрезвычайной ситуацией во главе с премьер-министром страны Синдзо Абэ. В поисково-спасательных операциях участвуют 54 тыс. спасателей, военных, полицейских и пожарных.

Обильные осадки продолжаются в центральной и юго-западной части Японии с 6 июля из-за влияния тайфуна «Прапирун».

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