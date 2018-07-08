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Число жертв ливней в Японии превысило 60 человек

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Фото: REUTERS/Kyodo/
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Более 60 человек погибли из-за мощных ливней и оползней, которые обрушились на центральную и западную части Японии.

Как сообщает агентство Киодо, пропавшими без вести считаются более четырех десятков человек. Ранее сообщалось о 49 погибших. Из-за разгула стихии эвакуированы более 1,6 млн граждан, еще более 3 млн человек рекомендовано покинуть свои дома до стабилизации ситуации.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектурах Хиросима и Киото, где уровень воды в реках уже достиг критического. Крупные предприятия и фабрики приостанавливают работу в этих регионах. В частности, японский автогигант Mazda объявил о временной приостановке производства в двух своих филиалах.

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