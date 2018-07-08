Почти 50 человек погибли в Японии из-за ливней

По меньшей мере 49 человек погибли из-за сильных ливней и паводков в Японии, еще 48 считаются пропавшими без вести.

Как передает Reuters, из-за проливных дождей в центральной и западной частях страны были эвакуированы более 1,6 млн граждан, еще более 3 млн человек рекомендовано покинуть свои дома до стабилизации ситуации. Ранее сообщалось о 15 жертвах непогоды.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектурах Хиросима и Киото, где уровень воды в реках уже достиг критического. Крупные предприятия и фабрики приостанавливают работу в этих регионах. В частности, японский автогигант Mazda объявил о временной приостановке производства в двух своих филиалах.