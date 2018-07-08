Число жертв ливней в Японии достигло 70 человек

В Японии погибли уже 70 человек в результате не прекращающихся несколько дней ливневых дождей и оползней в центральной и западной частях страны, сообщает ТАСС.

Еще 60 человек остаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 44 пропавших.

Правительство страны организовало центр управления ЧС во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, сообщает Reuters. В итоге для продолжения поисковых операций на юго-запад и запад Японии направили 54 тыс. спасателей, военных, полицейских и пожарных.

Приказ об эвакуации продолжает действовать более чем для 2 млн человек.

Ранее сообщалось, что обильные осадки продолжаются в Японии уже несколько дней из-за влияния тайфуна «Прапирун», который 4 июля прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления.