Саммит Япония–Евросоюз перенесли из–за наводнения

Стихийное бедствие на западных японских территориях стали причиной переноса саммита Япония–Евросоюз. Мероприятие должно было состояться 11 июля в Брюсселе, встречу перенесли на 17 июля в Токио.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в ходе телефонного разговора выразил соболезнования японскому премьеру Синдзо Абэ в связи с многочисленными жертвами.

Из зоны подтоплений власти эвакуируют 5,9 млн жителей, сообщает «Газета.ру».

Мощные ливни обрушились на центральную и западную части Японии на прошлой неделе. По последним данным, жертвами разгула стихии стали не менее 100 человек, еще 56 человек числятся пропавшими без вести.

Правительство организовало центр управления чрезвычайной ситуацией, работу центра координирует лично Синдзо Абэ. Из-за ситуации в стране он решил отложить поездку в Европу и Африку.

В поисково-спасательных операциях участвуют 54 тыс. спасателей, полицейских и пожарных, привлечены подразделения сил самообороны Японии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Японии.