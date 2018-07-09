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Европейское турне премьер-министра Японии могут перенести из-за наводнения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Из-за вызванного ливнями наводнения в Японии премьер-министр страны Синдзо Абэ может отложить поездку в Европу и Африку, запланированную на эту неделю. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил телеканал NHK.

По данным источника канала, Абэ перенесет поездки в Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет. Турне в Европу и страны Африки намечалось на 11–18 июля.

Мощные ливни обрушились на центральную и западную части Японии, погибли более ста человек. Правительство организовало центр управления чрезвычайной ситуацией во главе с Синдзо Абэ.

В поисково-спасательных операциях участвуют 54 тыс. спасателей, полицейских и пожарных. Также привлечены подразделения сил самообороны Японии.

Ливни продолжаются в Японии с 6 июля из-за влияния тайфуна «Прапирун»

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